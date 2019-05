​Rafalska o "500 plus" w nowej odsłonie

"Program 'Rodzina 500 plus' w nowej odsłonie jest uniwersalny, całkowicie powszechny, nie socjalny - aczkolwiek istotnie poprawiający sytuację rodzin, których sytuacja materialna jest trudniejsza" - powiedziała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska i Mateusz Morawiecki /Jacek Dominski/ /Reporter

Senat poparł w czwartek bez poprawek rządową nowelizację ustawy, zgodnie z którą prawo do świadczenia "500 plus" będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat. Ustawa trafi teraz do podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę.

"To znakomita informacja dla nas - resortu odpowiedzialnego za wprowadzenie programu 'Rodzina 500 plus', ale też świetna dla polskich rodzin. Dziękuje Senatowi za tak szybkie prace nad zmianami w tej ustawie" - powiedziała w rozmowie z PAP minister Rafalska.

"Czekamy teraz na podpis pana prezydenta. Potem nic nie będzie stało na przeszkodzie, by termin zaproponowany w ustawie wszedł w życie" - dodała.

Minister rodziny przypomniała, że świadczenie na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej - od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej - od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że program w nowej odsłonie obejmie 6,8 mln dzieci.

"To kolejna głęboka, poważna zmiana w programie. Program jest o charakterze uniwersalnym, całkowicie powszechnym, nie socjalnym, aczkolwiek istotnie poprawiającym sytuację tych rodzin, których sytuacja materialna jest trudniejsza" - przyznała minister Rafalska. Dodała, że program "500 plus" jest "prawdziwym instrumentem polityki rodzinnej, takim, jak w innych krajach Unii Europejskiej".

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych - 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.