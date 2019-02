Ustawa dot. "trzynastki" dla emerytów i rencistów musi być w miarę szybko procedowana, tak, żeby została przyjęta na początku kwietnia - powiedziała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Dodała, że wypłata tego świadczenia wiąże się z koniecznością zmian w systemie ZUS.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wypłatę od 1 lipca 500 zł na pierwsze dziecko i od maja "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury - 1100 zł. Ponadto PiS chce znieść podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia i co najmniej dwukrotnie podnieść kwotę uzyskania przychodów, a także przywrócić zredukowane wcześniej połączenia autobusowe, co ma dotyczyć przede wszystkim mniejszych miast i wsi. Program ten ma kosztować 30-40 mld zł.

Rafalska była pytana w czwartek w radiowych Sygnałach Dnia o harmonogram prac nad wprowadzeniem "trzynastki" dla emerytów i rencistów. "Ustawa musi być w miarę szybko procedowana, tak, żeby była przyjęta, powiedzmy, na początku kwietnia" - odparła.

Dodała, że aby wypłaty były możliwe od 1 maja, konieczne będzie też wprowadzenie zmian w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

We wtorek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przekazała, że 5 marca rząd przedstawi "mapę drogową" dotyczącą wprowadzania projektów zapowiedzianych podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Dodała, że "piątka PiS" zostanie zrealizowana do końca lata.