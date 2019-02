Wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka było społecznie oczekiwane. Złożenie takiej propozycji to 100 proc. gwarancji finansowania - zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska /Artur Szczepański /Reporter

W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie od 1 lipca "500 plus" od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Zapowiedział także "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

Minister Rafalska w rozmowie z PAP oceniła, że propozycja przyznania "500 plus" od pierwszego dziecka była społecznie oczekiwana. "Wydatki na cele społeczne trzeba było etapować, znaleźć zabezpieczenie, mieć pewność dalszego finansowania. To wszystko wymagało przemyślenia. Po trzech latach funkcjonowania programu przyszedł kolejny etap. Wcześniej była ta odrobina niedosytu w programie +500 plus+ i dzisiaj tego już nie będzie" - podkreśliła minister.

Szefowa MRPiPS zapewniła, że "złożenie takiej propozycji to 100 proc. gwarancji finansowania".

"Proszę zobaczyć, jaką mamy sytuację gospodarczą, w finansach publicznych, mamy też historycznie najlepszą sytuację na rynku pracy. Jesteśmy poważną, odpowiedzialną Zjednoczoną Prawicą, która już dała dowód tego, że to o czym mówi, jest wdrożone" - zaznaczyła minister.

Wskazała, że kolejną społecznie oczekiwaną propozycją jest "trzynastka" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta. "To bardzo ważna propozycja, ponieważ emeryci byli tą grupą, która cierpliwie czekała na większy rodzaj wsparcia. Dzisiaj mamy dla nich tę dodatkową minimalna emeryturę" - powiedziała minister.

Według sobotniej zapowiedzi prezesa PiS, "trzynastka" ma być wypłacana od maja.

Minister Rafalska podkreśliła, że szczegóły nowych rozwiązań poznamy wkrótce.

Obecnie w ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.