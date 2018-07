Rafalska: Wstępny koszt "matczynych emerytur" to 915 mln zł

"Wstępny koszt wprowadzenia minimalnych emerytur dla matek mających co najmniej czworo dzieci to 915 mln zł" - poinformowała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister była pytana w środę podczas konferencji prasowej, ile będzie kosztowało wprowadzenie minimalnych emerytur dla kobiet, które urodziły co najmniej czworo dzieci.

"Mamy gotowy projekt. Trwają nad nim jeszcze ostateczne prace. Zostanie on poddany konsultacjom międzyresortowym, najpierw jeszcze konsultacjom wewnętrznym. Nasze pierwotne, wewnętrzne, szacunki mówią o skutkach finansowych rzędu 915 mln zł" - powiedziała Rafalska.

W kwietniu podczas Konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy zaprezentowano rozwiązania dotyczące polityki społecznej. Szef rządu Mateusz Morawiecki mówił wtedy m.in. o wprowadzeniu dodatkowej minimalnej emerytury dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej czworo dzieci. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1029,80 zł.

Wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło powiedziała w najnowszym wydaniu "Gościa Niedzielnego", że jest już gotowa pierwsza wersja projektu ustawy dotyczącego emerytur dla matek mających co najmniej czworo dzieci. Dodała, że jeśli będzie akceptacja projektu przez premiera, trafi on do konsultacji.

"Jeśli chodzi o emerytury dla matek mających co najmniej czworo dzieci, jest gotowa pierwsza wersja projektu. Jeśli będzie akceptacja premiera, skierujemy go do konsultacji. Chcemy, żeby odbyły się one w okresie wakacyjnym, a we wrześniu ustawa mogłaby trafić do Sejmu. Od nowego roku mogłaby zacząć obowiązywać" - powiedziała wicepremier.

