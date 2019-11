Sąd umorzył sprawę Tomasza S., który wjechał samochodem w bramę Pałacu Prezydenckiego. Teraz trafi on nie do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Służby na miejscu zdarzenia, gdzie bramę Pałacu Prezydenckiego próbował sforsować 36-letni kierowca, zdjęcie z 22 stycznia 2019 /Piotr Molecki /East News



Jak informuje "Rzeczpospolita", Tomasz S., wykonując rajd ulicami Warszawy, zakończony na ogrodzeniu Pałacu Prezydenckiego, nie był świadomy, co robi - miał zniesioną poczytalność, więc za swój czyn nie poniesie odpowiedzialności karnej.

Reklama

"Sąd umorzył postępowanie i tytułem środka zapobiegawczego orzekł pobyt podejrzanego Tomasza S. w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym" - mówi "Rzeczpospolitej" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

O to w czerwcu wnioskowała prokuratura wobec niepoczytalności S. i "wysokiego prawdopodobieństwa popełniania przez niego w przyszłości czynu o znacznej społecznej szkodliwości".