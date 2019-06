Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych po raz 20. wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zdjęcie Ranking Perspektywy 2019: Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim /Sylwester Dąbrowski /Reporter

Opublikowane w środę zestawienie po raz 20. przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Obejmuje ono cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich zajął Uniwersytet Warszawski, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Na drugiej pozycji uplasował się Uniwersytet Jagielloński (99,2 proc.), a na trzeciej Politechnika Warszawska (80,1 proc.). Czwarte miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, piąte Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szóstą pozycję zajęła Politechnika Wrocławska, a siódmą Politechnika Gdańska. Ósme miejsce zajęły ex aequo: Uniwersytet Wrocławski, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka. Uczelnie, których różnica we wskaźniku rankingowym wynosi nie więcej niż 0,5 p. proc., są bowiem klasyfikowane na tym samym miejscu.

Wśród uczelni ekonomicznych pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wśród uczelni rolniczych najlepszy okazał się Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Dwie uczelnie: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie okazały się najlepsze wśród uczelni pedagogicznych. Wśród Akademii Wychowania Fizycznego wygrała AWF w Katowicach.

Co brano pod uwagę?

Ranking obejmuje wszystkie szkoły wyższe, z wyjątkiem uczelni artystycznych, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz posiadające min. 200 studentów studiów stacjonarnych.

W ocenie poszczególnych uczelni wzięto pod uwagę czynniki takie jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie.

Uczelnie niepubliczne i wyższe szkoły zawodowe

W Rankingu Uczelni Niepublicznych po raz 20. zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pierwszej piątce miejsca zajęły kolejno: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w rankingu najlepsza okazała się Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejne miejsca zajęły: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Ostatni z rankingów - Ranking Kierunków Studiów - zawiera informacje o 68 kierunkach studiów, w tym inżynierskich, skupionych w siedmiu obszarach.