Raport o nadużyciach wobec zatrzymanych. Wiceminister krytyczny

"Nie widziałem, żeby ktokolwiek przekraczał swoje uprawnienia" - powiedział wiceszef MS Michał Wójcik, pytany o piątkowy protest związany z aresztem dla Michała Sz. "Margot". Odnosząc się do raportu KMPT w sprawie tych wydarzeń, wiceminister podkreślił, że "z dużym dystansem podchodzi do tego, co pisze RPO".

Zdjęcie Zdjęcie z protestu aktywistów LGBT w stolicy, podczas których doszło do szarpaniny z policją / Jakub Kamiński /East News

W związku z aresztem dla aktywisty Michała Sz., w piątek przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest. Protestujący przeszli na Krakowskie Przedmieście, gdzie doszło do starć z policją - zaatakowany został m.in. radiowóz. Policja zatrzymała łącznie 48 osób. Wszystkim przedstawiono zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku. Pięć osób ma także inne zarzuty.

Jak podał RPO, przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur rozmawiali z 33 spośród 48 osób zatrzymanych. Z obserwacji KMPT wynika, że wśród zatrzymanych znalazły się także osoby, które nie uczestniczyły czynnie w zgromadzeniu, a tylko przyglądały się zajściu. Kilkoro rozmówców zwróciło uwagę na brutalność policji w chwili zatrzymania. Niektórzy mówili o pobiciu w policyjnych samochodach. Część osób wskazywała także na uszczypliwe, homofobiczne i transfobiczne komentarze.

Wiceminister krytyczny wobec opinii RPO

O to, czy wnioski z raportu nie są dla niego "wstrząsające", wiceminister Wójcik pytany był w środę na antenie TVN24. Polityk odparł, że "z dużym dystansem podchodzi do tego, co pisze RPO". Jego zdaniem Rzecznik "bardzo często upolitycznia swój przekaz, który daje społeczeństwu". "Wielokrotnie w ciągu ostatnich lat RPO wyrażał swoją sympatię do określonych środowisk i to się m.in. przekłada na ten raport" - ocenił.

Odnosząc się do piątkowego protestu Wójcik podkreślił, że widział nagrania wideo, z których wynika, że policji uniemożliwiano wykonywanie czynności. "Nie widziałem na tych filmach, żeby ktokolwiek przekraczał swoje uprawnienia" - dodał.

"Jeżeli ktoś czuje, że doszło do złamania jakiegokolwiek przepisu, ma prawo złożyć zawiadomienie i prokuratura będzie badała tego rodzaju zawiadomienie" - podkreślił wiceminister.

Wójcik nie widzi problemu w napisach na furgonetce

W rozmowie padło też pytanie o napisy, które umieszczone były na furgonetce uszkodzonej przez Michała Sz.

"Jest coś takiego, co się nazywa wolnością słowa i to jest wielka wartość. Jeżeli ktoś czuje się dotknięty, ma prawo również złożyć zawiadomienie. Przecież nikt nikomu nie zabrania tego" - stwierdził wiceminister. Jak dodał, sam nie uważa, żeby umieszczanie tego typu napisów na furgonetce było przestępstwem.

Zdjęcie Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik / Artur Zawadzki / Reporter

Wójcik o "Margot": Chłopak. Mam oczy i widzę

Podczas rozmowy Michał Wójcik wielokrotnie nazwał Margot "chłopakiem". Prowadząca program zwróciła mu uwagę, że aresztowana aktywistka jest osobą niebinarną i używa wobec siebie żeńskich form gramatycznych.

"Mam oczy i widzę. Trudno żebym mówił na kogoś, kto wygląda jak mężczyzna, że jest kobietą. (...) Mamy oczy, widzimy. Trudno, żeby pani patrzyła na mnie i mówiła, że jestem kobietą" - odpowiedział wiceminister.

Dodał, że dziwią go wypowiedzi i zarzuty mówiące, że "chłopak znajduje się na oddziale męskim, a czuje się kobietą, więc powinien być na oddziale kobiecym". "Nie postawimy wszystkiego na głowie" - zadeklarował na antenie TVN24.

O co oskarżono "Margot"?

Według prokuratury, Michał Sz. - przedstawiający się jako Małgorzata Sz. "Margot" - podejrzany jest o dokonanie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro-life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Chodzi o zdarzenia z 27 czerwca tego roku. Taki czyn zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

W połowie lipca zgodnie z decyzją sądu wobec Sz. zastosowano policyjny dozór i poręczenie w kwocie 7 tys. zł.

W piątek sąd uwzględnił zażalenie prokuratora i zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt tymczasowy. W sobotę Michał Sz. został doprowadzony do aresztu śledczego.