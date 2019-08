Ratownik dyżurny TOPR: Ratownicy dotarli do ciał obydwu grotołazów

Ratownicy TOPR dotarli w piątek do ciał obydwu grotołazów w Jaskini Wielkiej Śnieżnej - poinformował ratownik dyżurny TOPR Marcin Józefowicz.

Zdjęcie Zdjęcia z wnętrza Jaskini Wielkiej Śnieżnej, gdzie zaginęli dwaj grotołazi /Paweł Murzyn /East News

"Ciała bez oznak życia znajdują się koło siebie w miejscu wcześniej określonym przez TOPR jako najbardziej prawdopodobne" - poinformował Józefowicz.

Reklama

Kolejne informacje o akcji w Jaskini Wielkiej Śnieżnej TOPR przekaże w sobotę po południu.

Dwaj grotołazi z Wrocławia weszli do Jaskini Wielkiej Śnieżnej wraz z czterema towarzyszami 15 sierpnia. W nocy z 16 na 17 sierpnia zostali odcięci przez wodę, która zalała część korytarza w tzw. Przemkowych Partiach - to ekstremalnie wąskie i trudne do pokonania fragmenty. Czterech grotołazów zdołało wyjść z jaskini i zawiadomić ratowników TOPR. Wkrótce potem rozpoczęła się akcja ratowniczo-poszukiwawcza.