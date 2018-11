Z okazji Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV po ulicach stolicy Małopolski będzie jeździł samochód wyświetlający kilkumetrową czerwoną kokardkę na fasadach budynków.

Rozpoczynający się 23 listopada Europejski Tydzień Testowania na HIV oraz przypadający 1 grudnia Światowy Dzień AIDS - oto powody dla których Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" organizuje w Krakowie wieczorem 22 listopada happening. Po głównych ulicach miasta jeździć będzie samochód wyświetlający na fasadach budynków czerwoną kokardkę z napisem "Razem przeciw HIV".



Jest to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami oraz przyjaciółmi. Kokardka ma także przypominać o wciąż aktualnym zagrożeniu i znaczeniu profilaktyki HIV. Będzie też zachętą dla mieszkańców do testowania się w kierunku zakażenia wirusem.



"Europejski Tydzień Testowania na HIV jest szczególnie ważny dla instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz profilaktyki HIV/AIDS. Jest on również bardzo istotny dla całego społeczeństwa, ponieważ problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego. Nie ma już tzw. grup ryzyka. Czerwona kokardka to symbol solidarności i świadomości, to zachęta do testowania się. HIV nie zabija, bo dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia mamy dziś w Polsce nowoczesne, bardzo skuteczne i bezpieczne w długim terminie leki, ale leczyć się można tylko wiedząc o chorobie. Niewykryte lub źle leczone zakażenie HIV nadal powoduje śmierć lub groźne powikłania" - powiedział Mateusz Liwski, przedstawiciel Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej "Res Humanae", organizatora happeningu.

Wprawdzie w porównaniu z innymi regionami Polski w Małopolsce nie notuje się wielu nowo wykrytych zakażeń HIV, zachorowań na AIDS ani śmierci spowodowanych tą chorobą, ale nawet 42 nowo wykryte zakażenia HIV zarejestrowane w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku to 42 dramaty w życiu zakażonych oraz ich bliskich. Ponadto może to po prostu oznaczać, że w Małopolsce ludzie mniej chętnie wykonują testy niż np. na Dolnym Śląsku. Czy powtórzy się rekordowy dla województwa rok 2017 ze 162 nowo wykrytymi zakażeniami HIV oraz 6 zachorowaniami na AIDS? Tego dowiemy się dopiero na około marca roku 2019.