RCB: 11 tys. gospodarstw domowych nie ma prądu

​W związku z silnym wiatrem 11 tys. gospodarstw domowych wciąż nie ma prądu, najwięcej w woj. podlaskim i mazowieckim; w środę straż pożarna interweniowała 926 razy - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz.

Zdjęcie Straż pożarna /123RF/PICSEL

IMGW wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 13 województw oraz drugiego stopnia dla północno-zachodniej części kraju.



Jak zaznaczyła Adamkiewicz, zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych, w których brakuje prądu. W tej chwili jest to ponad 11 tys. obiorców, najwięcej na wschodzie Polski, w woj. podlaskim (ok. 6 tys.) i na Mazowszu (2,7 tys.). "Naprawy cały czas trwają, sytuacja jest zmienna, ponieważ wciąż jest silny wiatr. W niektórych miejscach awarie są usuwane, w innych pojawiają się nowe" - poinformowała Adamkiewicz.

W środę do godz. 17 straż pożarna interweniowała 926 razy, najwięcej w woj. zachodniopomorskim (108) i w Małopolsce (108). "Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem IMIGW obowiązują na wschodzie Polski do godz. 22" - powiedziała.