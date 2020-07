RCB: 29 lipca utonęło sześć osób

W środę 29 lipca utonęło w Polsce sześć osób - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zdjęcie Patrol WOPR, zdjęcie ilustracyjne /Albin Marciniak /East News

"29 lipca utonęło 6 osób (Laskowiec - województwo mazowieckie, Młynik - województwo warmińsko-mazurskie, Bydgoszcz - województwo kujawsko-pomorskie, Wojanów - województwo dolnośląskie, Piątkowice - województwo opolskie, Kraków - województwo małopolskie)" - przekazało RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało przy tym, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, zakładać kapok na łódce czy kajaku, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, nie wbiegać rozgrzanym do wody i stosować się do poleceń ratownika.

RCB dodało, że od 1 kwietnia 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 208 utonięć.