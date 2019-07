RCB: Czternaście osób utonęło w weekend

Aż czternaście osób utonęło w weekend - poinformowało w poniedziałek na Twittrze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zdjęcie Krakowianie i przyjezdni chętnie spedzają upalne letnie dni nad zalewem Zakrzówek choć obowiązuje tam ścisły zakaz kąpieli i co jakiś czas dochodzi do utonięć /Reporter

W związku z sezonem letnim RCB apeluje, aby wybierać kąpieliska strzeżone i nigdy nie pływać po wypiciu alkoholu.



RCB przypomina również, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. Instytucja podkreśla, żeby nie skakać do wody w nieznanych miejscach i pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Ponadto zaleca, żeby nie wbiegać do wody rozgrzanym i nie pływać bezpośrednio po posiłku.

Inne zasady to m.in.: "stosuj się do poleceń ratownika", "nie wypływaj na materacu daleko od brzegu", "załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym".