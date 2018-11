RCB: Nie wysyłaliśmy alertu dot. zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że nie wysyłało ani nie wysyła smsami alertu dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Miały one trafić do odbiorców w poniedziałek.

Jak podaje portal InfoSecurity24, od nadawcy podpisanego jako "Alert RCB" miały zostać wysłane na komórki wiadomości tekstowe m.in. treści: "Uwaga! Mężczyźni w wieku 18-65 lat zamieszkali na terenie gminy Dukla zobowiązani są do stawienia się na terenie urzędu gminy w dniu 27.11.2018 o godzinie 10.00 w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów".

Informacje o fałszywym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - jak podało - otrzymało od mieszkańców gmin na wschodzie Polski.

"Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysyłało Alertu RCB, dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Sprawą fałszywych SMS-ów zajmuje się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja" - podało RCB na swojej stronie internetowej.

InfoSecurity24.pl przypomina, że program "Alert RCB" ruszy oficjalnie 12 grudnia, a obecnie trwa jego pilotaż. Ma on ostrzegać użytkowników telefonów komórkowych o możliwym zagrożeniu - przytacza portal słowa zastępcy dyrektora RCB Grzegorza Świszcza.