Przez Małopolskę przechodzi fala wezbraniowa na Wiśle - poinformowało w czwartek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zagrożone są powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, krakowski, Kraków, wielicki, bocheński, brzeski.

Zdjęcie W całym kraju odnotowano już 1665 interwencji straży pożarnej /M.Lasyk /Reporter

Kulminacja fali wezbraniowej w Małopolsce nastąpi w piątek i sobotę - czytamy na Twitterze RCB.

Dyrektor RCB w związku z tym podjął decyzję o wysłaniu SMS-owych ostrzeżeń do mieszkańców zagrożonych powiatów. Ze względu na sytuację nie wolno zbliżać się do rzek oraz należy stosować się do poleceń służb.

Zdjęcie Alert RCB wysłany do mieszkańców Małopolski / INTERIA.PL

Jak poinformowała w czwartek po południu rzeczniczka prezydenta miasta Krakowa, fala kulminacyjna w mieście nastąpi w sobotę około godz. 8.00.

Zgodnie z najnowszymi prognozami, poziom wody w Wiśle sięgnie nie siedmiu metrów, jak wcześniej podawano, ale 5,8 metra.