W sobotę w Polsce utonęło siedem osób - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kwietnia utopiło się już 80 osób. Przed nami sezon wakacyjny i bardzo gorące dni. Uważajcie nad wodą! Z wodą nie ma żartów! - apeluje RCB.

Zdjęcie ilustracyjne

Tylko w czerwcu do soboty utopiło się 26 osób.

RCB w związku z utonięciami przypomina o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą, takich jak zakaz wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających, zakaz skakania do wody w nieznanych miejscach.

Wskazuje również, że należy pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Przestrzega ponadto przed wypływaniem daleko od brzegu na dmuchanym materacu i zaleca, aby zawsze stosować się do poleceń ratowników. Nie należy też wchodzić do wody, kiedy jest się rozgrzanym przez słońce.