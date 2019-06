Zachowanie ciągłości reform i prowadzonych programów, utrzymanie stabilności obecnego układu politycznego, wytłumianie napięć partyjnych - to główny cel ogłoszonych dzisiaj zmian w rządzie, które wymusiły wygrane przez Zjednoczoną Prawicę wybory do Parlamentu Europejskiego. Zmiany objęły jednak nie tylko ministrów, którzy jadą do Brukseli.

Do Parlamentu Europejskiego, przypomnijmy, zostali wybrani: Beata Szydło - wicepremier, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów; Joachim Brudziński - minister spraw wewnętrznych i administracji; Elżbieta Rafalska - minister rodziny, pracy i polityki społecznej; Anna Zalewska - minister edukacji narodowej i Beata Kempa - odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej.

Kto ich zastąpi?

Funkcja, którą pełniła Szydło weszła w zakres obowiązków obecnego wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Nie oznacza to jednak, że w rządzie będzie o jednego wicepremiera mniej. Nowym został Jacek Sasin, który pozostanie jednocześnie szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ma on przypilnować, by KSRM działał sprawniej, co ma przełożyć się na tworzenie prawa wyższej jakości.

Brudzińskiego zastąpiła Elżbieta Witek, a Rafalską - Bożena Borys-Szopa. Za Zalewską tekę ministra przejął Dariusz Piontkowski, natomiast obowiązki Kempy Michał Woś.

To jednak nie koniec zmian.

Marian Banaś zastępuje Teresę Czerwińską, która - jak się mówi nieoficjalnie - ma przejść do Narodowego Banku Polskiego.

Członkiem Rady Ministrów został także Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera.

Nowym rzecznikiem rządu został natomiast Piotr Müller, dotychczas związany z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kim są nowi ministrowie?

Elżbieta Witek - nowa minister spraw wewnętrznych i administracji dotychczas pełniła funkcję rzecznika rządu (od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r.) i szefa Gabinetu Politycznego Rady Ministrów (od listopada 2015 r. do grudnia 2017 r.), tj. za czasów, gdy premierem była Beata Szydło.

Bożena Borys-Szopa - nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej jest posłanką na Sejm VIII kadencji (od 2015 r.), a wcześniej pełniła funkcję głównego inspektora pracy (2006-2008).

Dariusz Piontkowski - nowy minister edukacji narodowej to od lutego 2019 r. przewodniczący struktur PiS na Podlasiu, wcześniej w lata 2007-2008 pełniący funkcję marszałka województwa podlaskiego, a od 2011 r. poseł na Sejm (VII i VIII kadencji). Pełni także funkcję wiceszefa komisji edukacji.

Michał Woś - przejmuje obowiązki Beaty Kempy, tj. będzie odpowiedzialny za pomoc humanitarną. W latach 2017-2018 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był też członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Marian Banaś - nowy minister finansów z resortem związany od dawna. W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Finansów. Ponownie na podsekretarza stanu został powołany w 2016 r. Od 2017 r. pełni również funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Bartosz Bednarz