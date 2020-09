- Mam ogromny zaszczyt przedstawić nowy skład rządu - ogłosił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. - Ta zmiana ma charakter w mniejszym stopniu personalny, w większym strukturalny - dodał. Premier zaprezentował nowy skład rządu.

- Przy połączeniu strukturalnym braliśmy pod uwagę to, żeby eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej kończyć swoje analizy, bo one wpływają na proces podejmowania decyzji, który będzie szybszy i bardziej efektywny. To zmniejszenie kosztów - mówił Morawiecki.

Nowe nazwiska w rządzie:



- Grzegorz Puda ministrem rolnictwa i leśnictwa,

- Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki,

- prezes PiS Jarosław Kaczyński wicepremierem.

- W rządzie pojawia się także ponownie premier Jarosław Gowin, któremu podlegać będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - powiedział premier.



- Michał Cieślak zostanie zaproponowany na stanowisko ministra - członka Rady Ministrów.



- Nie ma z nami dziś również ministra bez teki, który zostanie wyznaczony przez Solidarną Polskę zgodnie z naszymi ustaleniami. W najbliższym czasie miejsce dla takiego ministra będzie w KPRM - mówił szef rządu.



- Chcę podziękować wszystkim ministrom, którzy odchodzą z rządu. Niektórzy z nich znajdą ponownie rolę w ramach zrekonstruowanego rządu - zakończył Morawiecki.



Pozostałe stanowiska w rządzie pozostały bez zmian.



Rząd Mateusza Morawieckiego

1. Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów

2. Jarosław Kaczyński - Wiceprezes Rady Ministrów

3. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

4. Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

5. Jacek Sasin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

6. Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki

7. Tadeusz Kościński - Minister Finansów i Funduszy

8. Michał Kurtyka - Klimatu i Środowiska

9. Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury

10. Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej

11. Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej

12. Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości

14. Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

15. Zbigniew Rau - Minister Spraw Zagranicznych

16. Adam Niedzielski - Minister Zdrowia

17. Michał Dworczyk - Minister-Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

18. Łukasz Schreiber - Minister-Członek Rady Ministrów

19. Konrad Szymański - Minister do spraw Unii Europejskiej

20. Michał Cieślak - Minister-Członek Rady Ministrów

21. Przedstawiciel Solidarnej Polski - Minister-Członek Rady Ministrów (nazwisko zostanie przedstawione w późniejszym terminie).

Wcześniej w środę doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego na temat zmian w rządzie. Po rozmowie rzecznik prezydenta Błażej Spychalski przekazał, że rekonstrukcja rządu nastąpi w przyszłym tygodniu.



We wtorek (29 września) Rada Koalicja ostatecznie zaakceptowała skład rządu.



W sobotę (26 września), po wielu dniach narad i groźbach rozpadu koalicji, liderzy Zjednoczonej Prawicy - prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Porozumienia Jarosław Gowin oraz szef Solidarnej Polski - podpisali nową umowę koalicyjną.

W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego liczba ministerstw ma zostać zmniejszona z obecnych 20 do 14, a część resortów ma być połączona. Przedstawiciele Porozumienia i Solidarnej Polski mają dostać po jednej tece ministerialnej. Obecnie każda z tych partii kieruje dwoma resortami.