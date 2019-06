Rekonstrukcja rządu. Oto nowi ministrowie [na żywo]

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Rekonstrukcja ma związek z uzyskaniem mandatów w Parlamencie Europejskim przez kilku z dotychczasowych członków gabinetu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Nowi ministrowie /Rafal Oleksiewicz /Reporter

"Dziękuję za dotychczasową prace członkom rządu, którzy od dziś będą kontynuować ją w walce o polskie interesy w #PE. Nowo mianowanym ministrom gratuluję i jestem przekonany, że są gwarancją na kontynuacje DOBREJ ZMIANY!" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.



Reklama

Kim są nowi ministrowie? Zobacz



Nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego 1 7 Jacek Sasin – mianowany wicepremierem, wciąż będzie także pełnił funkcję szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jego zadaniem będzie pilnowanie, by KSRM działał sprawniej, co ma przełożyć się na tworzenie prawa wyższej jakości Autor zdjęcia: Andrzej Hulimka Źródło: Reporter 7

- Była minister finansów Teresa Czerwińska ma objąć inną, ważną funkcję państwową. To przejście do innych zadań - zapowiedział wicepremier Jacek Sasin.



Nowym ministrem edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego został Dariusz Piontkowski. Niezależnie od tego, jakie ma pomysły, by uzdrowić resort, najpierw będzie musiał szybko "posprzątać" po Annie Zalewskiej - analizuje dziennikarz Interii Łukasz Szpyrka



"Politycznie ciekawy tylko awans Sasina. Wzmocnienia kontroli PMM przez JK i partię. Reszta bez znaczenia. Ale dla władzy to znów kilka miłych dni, w czasie których będzie się o niej pisać dużo i dobrze" - komentuje zmiany w rządzie politolog i były europoseł PiS Marek Migalski.



"Kierowanie polskim rządem i praca w nim, to była dla mnie wielka odpowiedzialność i zaszczyt. Przede mną nowe zadania. Praca w Brukseli jest dla mnie wielkim zobowiązaniem wobec Polski i Polaków" - napisała na Twitterze była już wicepremier ds. społecznych Beata Szydło.



Prezydent i nowi ministrowie - pamiątkowe zdjęcie.



Zdjęcie Prezydent i nowi ministrowie / Piotr Molecki / East News

Panu Wicepremierowi i wszystkim nowym ministrom, którzy przed chwilą odebrali nominacje z rąk Prezydenta RP składam serdeczne gratulację życząc powodzenia oraz dobrej i owocnej pracy dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej! - napisał na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński.



Zachowanie ciągłości reform i prowadzonych programów, utrzymanie stabilności obecnego układu politycznego, wytłumianie napięć partyjnych - to główny cel ogłoszonych dzisiaj zmian w rządzie, które wymusiły wygrane przez Zjednoczoną Prawicę wybory do Parlamentu Europejskiego - pisze dziennikarz Interii Bartosz Bednarz.



Zakończyła się oficjalna część uroczystości. Nowi ministrowie pozują do pamiątkowego zdjęcia z prezydentem.



Premier zaznacza, że ministrowie wsiadają "do rozpędzonego pociągu". - Praca będzie oznaczała kontynuację w dużym stopniu dzieła poprzedników - mówi.



- Chciałem podziękować panu prezydentowi za owocne rozmowy - mówi premier.



Premier dziękuje ministrom, którzy odeszli z rządu. - Było dla mnie ogromnym zaszczytem współpracować z panią premier Beatą Szydło i z ministrami - podkreśla.



Głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.



- Wczoraj długo rozmawiałem z panem premierem Jackiem Sasinem. Wspominaliśmy, jak prawie dziewięć lat temu, 7 lipca 2010 roku odbieraliśmy nasze dymisje z rąk ministra Michałowskiego. Odwoływano nas z urzędów podsekretarza i sekretarza stanu w kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Służymy Rzeczpospolitej nieprzerwanie, a fortuna kołem się toczy - wspomina prezydent.



- Służba Rzeczpospolitej jest jedną z najważniejszych rzeczy dla polskiego społeczeństwa. To co o nas myślą i co o nas mówią, to najważniejsza recenzja naszej działalności (...). Życzę państwu bardzo wysokiej społecznej oceny, szacunku, który jest nie do przecenienia - mówi Andrzej Duda.



- Nikt nie dostał odwołania wbrew swojej woli. Można powiedzieć: chcącemu nie dzieje się krzywda - podkreśla prezydent.

- Przede wszystkim gratuluję i dziękuję. Gratuluję nominacji na jeden z najważniejszych i najwyższych urzędów w RP. Dziękuję także, że przyjmujecie na siebie wielki trud i wielką odpowiedzialność, jaką jest rządzenie Polską na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że podołacie państwo nowym zadaniom - mówi prezydent.

Głos zabiera prezydent Andrzej Duda.



Ministrem-członkiem Rady Ministrów został też Michał Woś.



Na ministra-członka Rady Ministrów został powołany Michał Dworczyk, dotychczasowy szef KPRM.



Na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji powołana została Elżbieta Witek.



Dariusz Piątkowski został powołany na ministra edukacji narodowej.



Ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej została Bożena Borys-Szopa.



Nowi ministrowie odbierają nominacje składają przysięgę.



W miejsce Teresy Czerwińskiej na urząd ministra finansów został powołany Marian Banaś.



Na wicepremiera powołany został Jacek Sasin, dotychczasowy szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.



W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się uroczystość wręczenia nominacji nowym ministrom.



Po wywalczeniu mandatów w PE z rządem żegnają się wicepremier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji Anna Zalewska, szef MSWiA Joachim Brudziński i Beata Kempa zajmująca się w Kancelarii Premiera pomocą humanitarną.



W poniedziałek popołudniu wniosek premiera w sprawie rekonstrukcji trafił na biurko prezydenta.

We wtorek przed rozpoczęciem uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda odwołał ministrów, którzy opuszczają gabinet Morawieckiego.



Kto wyjeżdża do Brukseli? Zobacz