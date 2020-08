- Rekonstrukcja rządu będzie się odbywała zgodnie z planem. Wrzesień, może ciut później, i będziemy mieć nową formułę Rady Ministrów - powiedział w piątek (21 sierpnia) wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Zdjęcie Radosław Fogiel /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek (20 sierpnia), że obecny szef NFZ Adam Niedzielski zastąpi Łukasza Szumowskiego na miejscu ministra zdrowia, a dotychczasowy szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Zbigniew Rau zastąpi Jacka Czaputowicza i będzie nowym ministrem spraw zagranicznych.

- Rekonstrukcja będzie się odbywać zgodnie z planem, jeśli chodzi o samą rekonstrukcję i jeśli chodzi o terminy. Rzeczywiście, teraz mamy dwóch nowych ministrów, ale wynika to wyłącznie z tego, że minister zdrowia i minister spraw zagranicznych po prostu złożyli wcześniej rezygnacje, tak jak zresztą zapowiadali - powiedział Fogiel w radiowej Jedynce.

"Personalia są cały czas sprawą wtórną"

Fogiel jednocześnie wskazał, że "rekonstrukcja, o której mówimy, i która ma być też taką zmianą jakościową, nie tylko jeśli chodzi o konkretne osoby i resorty (...), która ma pomóc usprawnić funkcjonowanie Rady Ministrów i funkcjonowanie zarządzania państwem, jest oczywiście jeszcze przed nami". - Wrzesień, może ciut później, i będziemy mieli nową formułę Rady Ministrów - sprecyzował.

- Przede wszystkim jest to kwestia rozmów w ramach Zjednoczonej Prawicy i w ramach liderów partii tworzących Zjednoczoną Prawicę, oczywiście z udziałem również premiera. Personalia są cały czas sprawą wtórną, jeśli chodzi o tę rekonstrukcję. One oczywiście ostatecznie jakoś się zmienią, będą istotne, ale tutaj chodzi przede wszystkim o samą koncepcję funkcjonowania rządu i to o tym głównie te rozmowy są - powiedział Fogiel.

Wicerzecznik PiS zaznaczył też, że "w ramach Zjednoczonej Prawicy - nawet jeśli początkowo były jakieś różne spojrzenia - koniec końców udaje nam się dojść do zgodnych konkluzji i tak samo będzie również teraz".

- Jestem nastawiony optymistycznie i ze spokojem możemy czekać na ogłaszanie ustaleń przez kierownictwo Zjednoczonej Prawicy - ocenił.