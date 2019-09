"Nie ukrywaliśmy awarii spalarni osadów w 'Czajce', wysłaliśmy w tej sprawie pisemną informację do WIOŚ 26 lutego" - podkreśliła na piątkowej konferencji prasowej prezes MPWiK Renata Tomusiak. Jak dodała, to już trzecia awaria tej instalacji.

MPWiK informację o awarii opublikowało w czwartek. Stację termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ) wyłączono na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku w związku z uszkodzeniem jednego z urządzeń spalarni.

Przedsiębiorstwo zaznaczyło, że zdarzenie to nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska, a wyłączenie STUOŚ nie ma wpływu na sprawne funkcjonowanie oczyszczalni "Czajka".

Spółka podkreśliła, że nie ukrywała awarii STUOŚ, a informacje na ten temat zostały przekazane m.in. do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu m.st. Warszawy i burmistrza dzielnicy Białołęka.

"Kłamliwym jest stwierdzenie, że ukrywaliśmy tę awarię. Nie ukrywaliśmy tej awarii, 26 lutego WIOŚ otrzymał od nas pisemną informację n temat tej awarii i dokumenty w tej sprawie - część już zamieściliśmy na naszych stronach. Pismo, które o tym mówi, będzie opublikowane, jeśli już nie jest opublikowane" - mówiła na piątkowej konferencji prasowej prezes MPWiK Renata Tomusiak.

Jak podkreśliła, spółka wypełniła również "pozostałe obowiązki informacyjne" w tej sprawie. "Zawiadomiliśmy naszego właściciela i działamy zgodnie z procedurami" - wskazała.

"To oznacza tyle, że musimy wypełnić wszystkie zobowiązania wynikające z umów gwarancyjnych. Budową STUOŚ zajmowało się konsorcjum, w skład którego wchodził lider, m.in. Veolia. Próbowaliśmy zaraz po tej awarii porozumieć się z Veolią co do naprawy gwarancyjnej, powstał spór, w związku z czym musieliśmy wyłonić firmę, która wykonuje teraz ekspertyzę (...), żeby stwierdzić, jakie są przyczyny" - mówiła Tomusiak. Jak dodała, nie jest to pierwsza, lecz trzecia awaria tego obiektu.