RMF: 23-latek zginął podczas konstruowania petardy

16-latek zatrzymany w związku z tragicznym wypadkiem w Rybniku na Śląsku. W minioną sobotę, w czasie konstruowania prymitywnej petardy zginął tam 23-letni mężczyzna, a jego kolega został ranny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Nastolatka zatrzymano, bo to on miał przynieść na tragicznie zakończone spotkanie części służące do konstrukcji petardy. W jego mieszkaniu znaleziono elementy, z których można ją było zbudować.

Śledztwo ma teraz m.in. wyjaśnić, skąd 16-latek miał takie materiały, dlaczego przyniósł je na to spotkanie i jaka ewentualnie mogła być jego rola w konstruowaniu petardy.

O dalszym losie nastolatka ma teraz zdecydować sąd rodzinny.