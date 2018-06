RMF: Coraz dłuższe kolejki do lekarzy

Wydłużają się kolejki do lekarzy. Średni czas oczekiwania na świadczenie medyczne wynosi teraz 3,7 miesiąca! Rok temu to było 3,1 miesiąca. Najbardziej wydłużają się kolejki do endokrynologów. Skraca się czas oczekiwania na wizytę do okulisty i do ortopedy. Tak wynika z raportu fundacji WatchHealthCare.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Niezmiennie i coraz dłużej czekamy na wizytę u endokrynologa. Średni czas oczekiwania na wizytę to 11 miesięcy.

Reklama

Do stomatologa czeka się 8,5 miesiąca. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania do otolaryngologa - to już 7,5 miesiąca.

W ciągu ostatniego roku wydłużyły się także kolejki do immunologów - na wizytę chorzy czekają już ponad pół roku.

Minister zdrowia mówi, że wie, gdzie leży problem - wolimy chodzić do specjalisty niż do lekarza rodzinnego.

- Polacy nie są przyzwyczajeni jeszcze do tego, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie prowadził również zaburzenia hormonalne tarczycy czy migotanie przedsionków, choć pewnie mógłby - twierdzi Łukasz Szumowski i zapowiada zmiany finansowania opieki specjalistycznej. Ma do nich dojść jesienią.