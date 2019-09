Rzecznik Dyscypliny Sędziowskiej zdezorganizował w czwartek pracę gliwickiego sądu rejonowego. Piotr Schab pilnie wezwał jednego z sędziów na przesłuchanie do Warszawy, mimo że ten miał cały dzień spędzić orzekając w kolejnych sprawach.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Przez nagłe wezwanie sędziego dziewięć spraw trzeba było przenieść na inne terminy. Zwykle w takich sytuacjach ustala się z Rzecznikiem Dyscypliny inny termin przesłuchania, żeby nie psuć wizerunku sądownictwa. Tym razem jednak Piotr Schab świadomie wymusił przełożenie spraw, upierając się przy przesłuchaniu sędziego w czwartek.

Oficjalnie wezwanie miało być związane z postępowaniem w sprawie łamania przez sędziów przepisów o powściągliwym korzystaniu z mediów społecznościowych. To jednak dziwne, bo przesłuchiwany ani ich nie używa, ani nie zna, za to dwa tygodnie temu to on był poproszony przez kolegę z sądu jako świadek rozmowy z przebywającym w szpitalu sędzią Cichockim, czyli związanym z hejterką Małą Emi, który opowiadał o kulisach jej działania, a zaraz po odwiedzinach przepadł bez wieści.

Możliwe, że formalne przesłuchanie świadka tej rozmowy musiało się odbyć w czwartek dlatego, żeby pełnomocnik Arkadiusza Cichockiego na piątkowej konferencji wiedział, co mówi druga strona. To jednak oznaczałoby używanie Rzecznika Dyscypliny do rozgrywek przeciwko sędziom.