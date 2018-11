Wstrzymane odprawy samochodów na granicy polsko-ukraińskiej na Podkarpaciu i częściowo na Lubelszczyźnie. Po stronie ukraińskiej zablokowane są drogi dojazdowe do przejść. O tym problemie poinformowali słuchacze RMF FM dzwoniący na radiową Gorącą Linię.

Zdjęcie Przejście graniczne w Terespolu /Bartosz Krupa /East News

Na Lubelszczyźnie przez chwilę nie pracowały przejścia w Dorohusku, Zosinie i Hrebennem. Aktualnie wstrzymane są odprawy tylko na tym ostatnim. Z kolei na Podkarpaciu zamknięte są wszystkie przejścia z Ukrainą.

Powód to protesty Ukraińców z powodu zmian przepisów celnych. Chodzi o samochody, których współwłaścicielami są Ukraińcy, a które zarejestrowane w Polsce. Nasi sąsiedzi unikają płacenia cła na Ukrainie przekraczając granicę co pięć dni. Tamtejsze władze chcą to ograniczyć, co spotkało się z ostrym sprzeciwem.

Na razie nie wiadomo, kiedy może zakończyć się blokada.

Krzysztof Kot