Doszło do kolejnej kolizji z udziałem limuzyny Służby Ochrony Państwa. Tym razem w Gdańsku - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Do zdarzenia doszło wczoraj. W Gdańsku odbywała się wtedy konwencja przedwyborcza Prawa i Sprawiedliwości - byli tam czołowi politycy, w tym premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Służba Ochrony Państwa, zdj. ilustracyjne /Jacek Dominski/ /Reporter

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM, około godziny 15.00 należące do SOP bmw serii 7 zderzyło się z tramwajem. Do kolizji doszło przy alei Grunwaldzkiej - wzdłuż niej biegnie torowisko, a kierowca SOP chciał skręcić w lewo, w ulicę Żołnierzy Wyklętych, w kierunku ulicy Słowackiego. Na skrzyżowaniu powinna działać wtedy sygnalizacja świetlna. Co ważne, w rządowym aucie był sam - nie przewoził ochranianej osoby. W tramwaju byli pasażerowie, ale na szczęście nikt nie został ranny.

Reklama

W spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje przyznają, że w tym czasie i miejscu doszło wczoraj do kolizji, na skutek której przez kilkanaście minut wstrzymany był ruch tramwajów, ale reporter RMF FM został odesłany po szczegóły do policji. Ta przyznaje, że była tam kolizja, nie potwierdza jednak, że chodzi o auto Służby Ochrony Państwa.

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM, w tej sprawie jednak prowadzone będzie postępowanie, bo wersje kierowcy SOP i motorniczego są ze sobą sprzeczne. Trzeba więc będzie wyjaśnić, kto ponosi odpowiedzialność za kolizję.

Kuba Kaługa