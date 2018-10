RMF FM: Kolizja kolumny rządowej. W aucie Beata Szydło

W Imielinie w woj. śląskim doszło do kolizji kolumny rządowej. W jednym z samochodów była Beata Szydło. W kolizji nie brały udziału inne pojazdy - poinformowała Służba Ochrony Państwa (SOP). Była premier nie odniosła obrażeń.

Kolizja kolumny rządowej. W jednym z samochodów była Beata Szydło

Do kolizji doszło w Imielinie na Śląsku. Jak poinformowało RMF FM, kolumna rządowa zjechała z trasy S-1 i jechała w stronę Oświęcimia.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę wojewódzkiej policji w Katowicach, w kolizji brały udział trzy samochody, w tym dwa z kolumny rządowej i jeden peugeot, którym kierował 77-letni mieszkaniec Bierunia.

Kierowca pierwszego pojazdu z kolumny zahamował, bo przez przejście przechodził pieszy. Kolejne samochody za nim nie zdążyły wyhamować.



W jednym z samochodów w kolumnie jechała wicepremier Beata Szydło. Nikomu z podróżujących nic się nie stało.

"Nie było zagrożenia dla osób przemieszczających się" - poinformowała rzecznik SOP Anna Gdula-Bomba.

Wszystkie samochody zostały uszkodzone.

Na miejsce kolizji przyjechał patrol policji. Funkcjonariusze nie udzielają informacji w tej sprawie. Trwają oględziny pojazdów. Zdarzeniem drogowym zajmuje się SOP.



Kierowców samochodów zbadano alkomatem. Wszyscy byli trzeźwi.



Beata Szydło: Drobna stłuczka

Do zdarzenia odniosła się już sama Beata Szydło. Jak napisała na Twitterze, była to "drobna stłuczka".



"Dziękuję za troskę, wszystko ok. Była drobna stłuczka, nikomu nic się nie stało. Rozbite lampy i zderzaki. Uważajcie na drogach, bo deszcz i ślisko" - napisała.

Wicepremier Szydło była dziś jednym z gości zjazdu NSZZ Solidarność, który odbywa się w Częstochowie.

Przypomnijmy, że 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu również doszło do wypadku kolumny rządowej z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała fiata seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które następnie wjechało w drzewo.

14 lutego ub.r. prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał kierowca seicento Sebastian K. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

14 wypadków i kolizji

Tylko pierwszej połowie tego roku (od lutego do końca czerwca) pojazdy Służby Ochrony Państwa brały udział aż w czternastu wypadkach i kolizjach - informował w sierpniu portal Gazeta.pl. Siedem z tych zdarzeń zostało spowodowanych przez funkcjonariuszy SOP, sześć przez innych uczestników dróg.

Takie informacje podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Była to odpowiedź na interpelację posłanki PO Izabeli Leszczyny. Podano wówczas także, że od lutego z SOP odeszło ośmiu pracowników formacji.