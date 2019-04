Prezydent formalnie uruchomił procedurę ułaskawienia Marka Falenty - dowiedział się reporter RMF FM. Andrzej Duda przesłał do Prokuratury Krajowej wniosek rodziny biznesmena, a prokuratura przekazała już dokumenty sądowi pierwszej instancji, który orzekał w sprawie Falenty - skazanego na 2,5 roku więzienia w aferze podsłuchowej. To nie oznacza jednak, że prezydent chce ułaskawić biznesmena.

Prezydent z mocy prawa przesyła skierowaną do niego prośbę o łaskę do Prokuratury Krajowej, jeśli nie zdecyduje się na osobiste ułaskawienie skazanego. Ten wniosek już trafił do sądu, który ma wydać opinię w sprawie Marek Falenty. Ma na to maksymalnie dwa miesiące.

Ważne, że prezydent nie jest tą opinią związany. Co ciekawe, prezydenta nie obowiązują sztywne terminy nadawania biegu wnioskom o ułaskawienie.

Natomiast - jak dowiedział się reporter RMF FM - do prokuratury dokumenty przekazał jeszcze w marcu, gdy Marek Falenta był ścigany listem gończym i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości po tym, jak w lutym nie stawił się w więzieniu.

