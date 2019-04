RMF: Gdzie jest szefowa MEN? "Tam, gdzie być powinna"

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska ma czasowy zakaz publicznego wypowiadania się na temat sytuacji w oświacie - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski. Jest to decyzja premiera i jego współpracowników od wizerunku.

Zdjęcie Anna Zalewska i Beata Szydło /Adam Chełstowski /FORUM

Minister Anna Zalewska ma "nie dolewać oliwy do ognia". Teraz to najważniejsze zadanie, które przed minister postawili politycy PiS. Anna Zalewska nie wypowiada się publicznie już od jakiegoś czasu. W poniedziałek nie pojawiła się na konferencji prasowej w siedzibie resortu. "To świadoma, polityczna decyzja" - usłyszał reporter RMF FM.

Nieformalny zakaz wypowiadania się dla pani minister, będzie trwał do odwołania. Być może nawet, aż do rekonstrukcji rządu.

Sytuację w imieniu Anny Zalewskiej skomentowała w poniedziałek wicepremier Beata Szydło, pytana gdzie jest szefowa MEN. "Jest tam, gdzie być powinna, czyli w ministerstwie" - podkreśliła wicepremier.

Poniedziałkowego planu dnia minister Anny Zalewskiej, nie znała też rzeczniczka resortu.

Przez cały dzień unikała odpowiedzi na pytania, jaki jest plan dnia szefowej MEN i czy odpowie na pytania dziennikarzy.