Premier Mateusz Morawiecki odwołał profesora Mariusza Orion Jędryska z funkcji głównego geologa i wiceministra środowiska – ustalili w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Środowiska dziennikarze RMF FM.

Zdjęcie Mariusz Orion Jędrysek /Jan Bielecki /East News

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Mariusz Orion Jędrysek stracił pracę za utrudnianie pracy innym. Wszystkie spółki energetyczne w kraju żaliły się na to, że bardzo mocno wydłużał proces wydawania koncesji - np. na wydobycie gazu albo ropy. To powodowało ogromne straty. W ten sposób Jędrysek zrobił sobie wrogów nie tylko z szefów tych spółek, ale nawet z bardzo wpływowego ministra do spraw bezpieczeństwa energetycznego kraju - Piotra Naimskiego.

Równocześnie Mariusz Orion Jędrysek wydawał ogromne pieniądze na badanie dna oceanicznego. Nie wszystkim w rządzie się to podobało.

Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym Głównym Geologiem Kraju.

Krzysztof Berenda