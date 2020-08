​RMF: Gnu białobrode przyszły na świat we wrocławskim zoo. Zobaczcie urocze maluchy!

Po raz pierwszy od trzech lat w Polsce przyszły na świat gnu białobrode. Ten niezwykły gatunek antylopy, na co dzień żyjący w Afryce, można spotkać we wrocławskim zoo.

Zdjęcie Wrocławskie zoo jest jedynym w Polsce, gdzie można zobaczyć gnu białobrode /Paweł Pyclik /RMF FM

Młode, które urodziły się we Wrocławiu, to prawdopodobnie samiec i samica. Zoo we Wrocławiu jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie można zobaczyć gnu białobrode.

Reklama

Gnu białobrode są najbardziej zagrożonym wyginięciem gatunkiem antylop. Eksperci szacują, że w naturze zostało ich nie więcej niż sześć do ośmiu tys. osobników.

"Mamy w tej chwili siedem osobników, a dwa młode tegoroczne, prawdopodobnie parka, to duża grupa" - mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.

Zdjęcie Młode gnu białobrode przyszły na świat we wrocławskim zoo / Paweł Pyclik / RMF FM

Ten gatunek antylop jest we wrocławskim zoo od czterech lat.

Gnu białobrode to gatunek antylopy wyróżniający się białymi włosami na brodzie i podgardlu. Mają brunatnoszare ubarwienie z charakterystycznymi pręgami na bokach i szyi.

Opracowanie: Paweł Pyclik, Justyna Lasota-Krawczyk

Przeczytaj na stronie RMF FM.