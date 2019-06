Gdyby wybory do Sejmu odbyłyby się w tym tygodniu, wygrałaby je Zjednoczona Prawica-Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 41,5 proc. głosów – wynika z sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej", dziennik.pl i RMF FM. PiS osiągnęłoby taki wynik, gdyby mierzyło się z opozycją zjednoczoną w szerokiej koalicji (PO-PSL-Wiosna-SLD-Nowoczesna-Zieloni), która mogłaby liczyć na 38,2 proc. głosów. Byłyby to jedyne ugrupowania, które dostałyby się do Sejmu.

Zdjęcie Koalicja Europejska przeszła do historii /Jacek Domiński /Reporter

Progu wyborczego nie przekroczyłoby ani Kukiz'15 (3,7 proc.), ani Konfederacja (3,4 proc.), ani Partia Razem (2,4 proc.). Ponad 10 proc. wyborców nie zdecydowało, na kogo oddaliby swój głos.

Reklama

Do urn zdecydowanie wybrałoby się 38 proc. uprawnionych do głosowania, raczej zrobiłoby to kolejne 14 proc. Po zsumowaniu dałoby to frekwencję na poziomie 52 proc., a więc nieznacznie wyższą niż w wyborach parlamentarnych z 2015 r., kiedy w głosowaniu wzięło udział 50,92 uprawnionych Polaków.

Zdjęcie Wykres przedstawiający wyniki sondażu / RMF FM

Sondaż został przeprowadzony metodą badania telefonicznego w dniach 7-8 maja 2019 roku na próbie 1100 osób. Błąd statystyczny wynosi 3 proc.

Bartłomiej Eider