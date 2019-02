Jest opinia psychiatrów po jednorazowym badaniu Stefana W., zabójcy Pawła Adamowicza. Biegli nie byli w stanie stwierdzić, czy był poczytalny, czy też nie, kiedy zaatakował na scenie WOŚP prezydenta Gdańska. Konieczna będzie obserwacja mężczyzny.

Zdjęcie Stefan W. /Wojciech Stóżyk /East News

Dziś opinia z tak zwanego jednorazowego badania psychiatrycznego dotarła do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. To ważny krok w śledztwie, ale nie daje na razie żadnego przełomu w sprawie.

Reklama

Śledczy nie wiedzą, czy 27-latek wiedział, co robił, kiedy z nożem wszedł na scenę gdańskiego finału WOŚP i trzykrotnie ugodził nożem Pawła Adamowicza.



- Badanie zostało przeprowadzone 30 stycznia 2019 roku przed dwóch biegłych psychiatrów. W sporządzonej opinii biegli zawnioskowali o przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Stefana W. Po jednorazowym badaniu nie byli bowiem w stanie wypowiedzieć się co do stanu poczytalności podejrzanego. Prokurator przygotuje i skieruje do sądu wniosek o orzeczenie wobec podejrzanego obserwacji sądowo-psychiatrycznej - powiedziała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Kuba Kaługa