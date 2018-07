RMF: Kolejna osoba nie chce być ławnikiem Sądu Najwyższego

Senat miał wybrać 36 ławników Sądu Najwyższego. Na ich stanowiska zgłosiło się tylko 19 kandydatów. Wybrano 13 osób, ale dwie już zrezygnowały. Jako powód podają polityczny spór wokół Sądu Najwyższego i fakt, że wyboru dokonała tylko jedna partia. Do Sądu Najwyższego wpłynęło kolejne, drugie pismo z rezygnacją osoby, wybranej przez Senat. Tydzień temu ukazało się obwieszczenie Marszałka Senatu o dokonanym wyborze - już wtedy swoją rezygnację złożyła pierwsza z wybranych przez Senat 13 osób.

Zdjęcie Sąd Najwyższy; zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Spór polityczny i wybór przez jedną partię

Obie niedoszłe ławniczki jasno stwierdzają, że przyczyną ich decyzji jest spór polityczny wokół Sądu i związane z tym wątpliwości, czy ich praca nie miałaby charakteru politycznego.

Reklama

"Dokonanie wyboru ławników przez - jak się okazało - jedno stronnictwo polityczne obiektywnie naraża mnie na zarzut braku niezależności i apolityczności, niezbędnych do sprawowania tej funkcji" - napisała w skierowanym do Marszałka Senatu i Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego już 2 lipca wybrana przez Senat Małgorzata Kuśmierczyk - Balcerek. Ławniczka zapowiedziała, że rezygnuje z objęcia tej funkcji i złożenia ślubowania przed Pierwszym Prezesem SN.

PRZECZYTAJ OŚWIADCZENIE MAŁGORZATY KUŚMIERCZYK-BALCEREK

Nie przystąpimy do ślubowania

Anna Kuć z kolei pisze, że "przystępując do wyboru na funkcję ławnika nie miała zamiaru uczestniczyć w sporze o Sąd Najwyższy, "ani stawać po stronie jakiejkolwiek partii politycznej". Ona również, "w związku z narastającym sporem politycznym oraz kontrowersyjnymi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym" informuje, że zrzeka się funkcji ławnika Sądu Najwyższego. Zapowiada też, że nie przystąpi do ślubowania.



PRZECZYTAJ OŚWIADCZENIE ANNY KUĆ

Fiasko instytucji ławnika SN

Zachowania wybranych już ławników stawiają w bardzo trudnej sytuacji autorów ustawy o SN, zapewniających o społecznym poparciu dla uczestnictwa ławników w pracach Sądu Najwyższego. Po pierwsze - trudno mówić o poparciu, jeśli na 36 miejsc zgłasza się tylko 19 chętnych. Po drugie - jedna trzecia z nich nie spełnia wymogów formalnych albo z jakichś innych względów nie zostaje wybrana. Po trzecie zaś - nawet wśród 13 wybranych istnieją poważne wątpliwości, co do charakteru ich misji, na tyle istotne, by się jej mimo przejścia procedury wyboru - nie podjąć. Temu ostatniemu, jak wynika ze złożonych przez rezygnujące ławniczki oświadczeń - winne są nie one i nie sąd, ale sami rządzący.



(ug)