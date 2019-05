Elżbieta Witek lub Paweł Szefernaker - to oni mają największe szanse na objęcie teki ministra spraw wewnętrznych i administracji - wynika z informacji reportera RMF FM. Dotychczasowy szef MSWiA Joachim Brudziński zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego.

Ostateczna decyzja dotycząca rekonstrukcji zapadnie najprawdopodobniej w środę wieczorem - po powrocie premiera z unijnego szczytu w Brukseli, gdzie uda się we wtorek.

Z informacji RMF FM wynika, że premier tuż przed wylotem miał rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim na temat zmian w rządzie, następnie nad kandydaturami będą dyskutowali członkowie kierownictwa PiS.

Według źródeł RMF FM - kandydatura Elżbiety Witek ma mocne polityczne poparcie, jednak w partii rządzącej był też pomysł, żeby została ona wicemarszałkiem Sejmu i rzeczniczką PiS za Beatę Mazurek.

Paweł Szefernaker - obecnie zastępca Joachima Brudzińskiego - jest też brany pod uwagę. Ma dopiero 32 lata, dlatego trwa dyskusja, czy to odpowiedni wiek na objęcie resortu siłowego.

27 mandatów dla PiS-u

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskał 45,38 proc.; Koalicja Europejska - 38,47 proc., a Wiosna 6,06 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. A to oznacza, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.

