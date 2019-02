23 872 odwołania funkcjonariuszy, którym ustawą dezubekizacyjną obniżono świadczenia emerytalne, czekają na rozpatrzenie w warszawskim sądzie okręgowym - dowiedział się reporter RMF FM.

Sąd zawiesił wszystkie postępowania w tej sprawie. Chce, żeby zbadano zgodność ustawy z Konstytucją. Wniosek w tej sprawie w Trybunale Konstytucyjnym jest dokładnie od roku.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Do tej pory powołano jedynie pięcioosobowy skład sędziowski, który bada sprawę.



Ta sytuacja oburza Tomasza Piechowicza, który jest jednym z funkcjonariuszy czekających na rozpatrzenie skargi przez sąd okręgowy. "Opieszałość Trybunału pozbawia nas prawa do sądu" - mówił.



"W tych realiach, to można tak na prawdę każdego obywatela posądzić i o wszystko, zabrać mu również prawo do emerytur, jako wysokiemu blondynowi i obywatel nie jest w stanie w żaden sposób dochodzić swoich racji" - dodaje Piechowicz.



Tomasz Piechowicz w 1990 roku skończył szkolenie oficerskie w Legionowie. W tym samym roku jako 23-letni podkomisarz trafił do pionu kryminalnego nowo powołanej policji. Służył w niej 26 lat.



Kogo obowiązuje ustawa dezubekizacyjna?

Ustawa dezubekizacyjna weszła w życie 1 października 2017 roku. Obniża emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku (w połowie 1990 roku powstał UOP). Na mocy nowych przepisów, emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy sprawdzał IPN.

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w których służba uważana jest w myśl przepisów ustawy, za służbę na rzecz totalitarnego państwa PRL. W katalogu IPN znalazły się: Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego a także jednostki organizacyjne podległe tym instytucjom.



W katalogu znalazły się także służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednostki wypełniające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa, wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, a także odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w SB.



Przepisami ustawy została objęta kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci m.in. Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Legionowie, Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej w Warszawie, a także Wydział Pracy Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi. Kolejna grupa instytucji i formacji, które znalazły się w katalogu, to jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki, m.in. informacja wojskowa, wojskowa służba wewnętrzna, zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.



Krzysztof Zasada