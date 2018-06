RMF: Miał poparzone 95 proc. ciała. Uratowali go lekarze z Krakowa

​Sukces krakowskich lekarzy ze szpitala im. Ludwika Rydygiera. Dzięki pionierskiej terapii i nowoczesnej technologii uratowali życie pacjentowi, który miał poparzone 95 proc. ciała. Jego rokowania były fatalne. Do Krakowa został przetransportowany z Dolnego Śląska - informuje RMF FM.

Zdjęcie Szpital /123rf /123RF/PICSEL

Lekarze z Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Poparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej określają nowatorską terapię jako złamanie kolejnych barier w medycynie.

20-letni mężczyzna do szpitala trafił 3 miesiące temu po wybuchu gazu w swoim domu. Miał poparzone 95 proc. ciała. Udało się go uratować dzięki nowatorskiej technice przeszczepu komórek macierzystych, które pobrano ze skóry jego głowy.

- Jego rokowania były fatalne - przyznaje dr Anna Chrapusta, kierowniczka Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie. Dzięki współpracy lekarzy z naukowcami z Wydziału Biologii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, udało się namnożyć komórki skóry, które pobrano z owłosionej części głowy pacjenta.

- To była de facto jedyna nieoparzona część ciała - mówi dr Chrapusta. - Dzięki nowemu sprzętowi do siatkowania przeszczepów, pobraliśmy te komórki, które następnie rozmnożono w laboratorium w banku komórek w Zakładzie Biologii Komórki na kampusie UJ - dodaje.

W ciągu 10 dni z centymetra kwadratowego pobranej skóry wyhodowano tyle komórek, ile zmieściłoby się na trzech stronach arkusza A4. To bardzo szybka metoda - o tyle ważna, że najważniejsze są pierwsze tygodnie po oparzeniu.

Lekarze przyznają, że była to ciężka i nierówna walka. 20-latek przeszedł pięć operacji i kilkanaście innych zabiegów przy zupełnym znieczuleniu. -Inżynieria tkankowa, którą zastosowaliśmy jest eksperymentalna, ona uzupełnia klasyczne metody - mówi Chrapusta.

Nowe komórki trzeba było nakładać tylko na rany, w których nie było bakterii, to też pacjent do pełnej sprawności wróci za około 2 lata. Przez jeszcze około roku możliwe, że będzie się utrzymywał stan zapalny skóry. 20-latek został już wypisany do domu.

Lekarze przyznają też, że jeszcze kilka lat temu ten pacjent prawdopodobnie by nie przeżył.

- Udało się nam uzyskać sukces leczenia chirurgicznego - podkreśla dr Chrapusta. - Nie byłby on możliwy, gdyby nie pomoc i wsparcie osób ze świata polityki, które pomogły znaleźć nam fundusze na zakup jedynego sprzętu, którego brakowało. To najnowsze instrumentarium pozwalające na leczenie każdej głębokości oparzenia - mówi.

Stało się tak dzięki wsparciu - jak zdradziła - "dwóch kluczowych osób, które trzymały za nas kciuki, kibicowały nam, wiedząc o naszym pacjencie. To pani poseł Małgorzata Wassermann i pani dyrektor Agnieszka Damasiewicz z urzędu wojewódzkiego".

W krakowskim centrum oparzeń co roku przeprowadza się około 2 tysięcy skomplikowanych operacji.

(az)