RMF: Mołdawianie wykorzystywali aplikację i okradali konta

Konta bankowe nawet kilkuset osób mogły zostać okradzione przez dwoje obywateli Mołdawii, zatrzymanych przez policjantów z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej - dowiedział się reporter RMF FM. 20-latka i 50-latek włamywali się na internetowe rachunki i jednorazowo pobierali około 20 tysięcy złotych.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Para dostawała się na konta za pomocą wirusa w jednej z bezpłatnych telefonicznych aplikacji. Ten wirus wymuszał aktualizację systemu operacyjnego.

Reklama

Gdy właściciel komórki zatwierdził aktualizację, oszustom udawało się uzyskiwać PIN i hasło dostępu do bankowości mobilnej. Dodatkowo program przechwytywał smsy autoryzacyjne do internetowego konta.

Policjanci ustalili też, że aplikacja po użyciu przywracała telefon do ustawień fabrycznych i zacierała ślady przestępstwa. Wirus przekierowywał przelewy na konta założone przez zatrzymanych Mołdawian, którzy wypłacali sobie gotówkę.

Do tej pory funkcjonariusze udowodnili tylko w Warszawie kilkadziesiąt takich przestępstw. Policja apeluje o kontakt osoby, które w taki sposób zostały oszukane. Mogą wysyłać e-mail do Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP na adres: cyber-kgp@policja.gov.pl.

Krzysztof Zasada