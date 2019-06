Fundacja Oleśnickie Bidy - organizacja walcząca z okrucieństwem wobec zwierząt - otrzymała przerażające nagranie, na którym widać, jak kierowca samochodu w Sycowie, umyślnie przejeżdża leżącego na drodze psa, zatrzymuje się na nim - gdy ten jeszcze żyje - a następnie odjeżdża. Po kilku godzinach policja zatrzymała mężczyznę.

Zdjęcie Mężczyzna, który nakręcił telefonem jak zabija psa, został zatrzymany - podaje RMF FM /123RF/PICSEL

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyli wolontariusze fundacji. "Szok. Niepojęte, jak tak można" - mówi Magdalena Gmyrek z Oleśnickich Bid.

Na kilkudziesięciosekundowym nagraniu widać, jak kierowca białego samochodu dojeżdża do leżącego na jezdni psa. Zatrzymuje się przed nim i mówi: "Podnoś się, podnoś się". Zwierzę nie reaguje, wygląda na to, że już wcześniej zostało potrącone przez samochód.

Następnie kierowca najeżdża kołami samochodu na psa i zatrzymuje się na nim - zwierzę wciąż żyje. "Co ci k****? Co ci? Jak chodzić nie umiesz to masz teraz k*** na łeb" - mówi kierowca.

Kilka sekund później odjeżdża. Zwierzę nie przeżyło.

Po kilkugodzinnych poszukiwaniach policja zatrzymała prawdopodobnego sprawcę w jego domu. To 22-letni Rafał B., z Nowego Dworu niedaleko Sycowa.



Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tym, co zrobił. "To niewyobrażalne co zrobił ten człowiek. Powinna go spotkać najwyższa z możliwych kar" - mówi jedna z mieszkanek pragnąca zachować anonimowość.

Jego koledzy ze szkolnej ławki, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, twierdzą, że Rafał B. już wcześniej zachowywał się dziwnie. "Znęcał się nad zwierzętami, wrzucał do sieci brutalne nagrania, terroryzował okolicznych mieszkańców" - mówią.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF FM, mężczyzna jest dobrze znany policji.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do trzech lat więzienia i 100 tysięcy złotych grzywny. Jeżeli sąd uzna, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, może wymierzyć karę 5 lat więzienia.

