RMF: Nie żyje mężczyzna, który podpalił się przed Kancelarią Premiera

Mężczyzna, który 30 kwietnia podpalił się w warszawskich Łazienkach, tuż przed Kancelarią Premiera, zmarł - dowiedział się reporter RMF FM. Prokuratura, która wszczęła już śledztwo w sprawie tej tragedii, zarządziła sekcję zwłok.

Zdjęcie Miejsce podpalenia się mężczyzny w Parku Łazienkowskim, na przeciwko Kancelarii Premiera Rady Ministrów /Mateusz Grochocki/East News /East News

Do samopodpalenia doszło przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie, nieopodal Kancelarii Premiera.

Przed godziną 14.00, 75-latek oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Policja potwierdziła, że mężczyzna zostawił na ziemi kilka kartek, najprawdopodobniej był to list.

Tuż po wypadku był on przytomny i rozmawiał z ratownikami, którzy zabierali go do szpitala.

Prokuratura już prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Krzysztof Zasada