RMF: NSA wydał kolejne zabezpieczenie dot. sędziów SN

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejne zabezpieczenie powołania sędziów Sądu Najwyższego.

Postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS o powołaniu do Izby Cywilnej NSA wydał w poniedziałek.

To jednak nie zatrzymało procedury - Rada wysłała uchwały do prezydenta, a Andrzej Duda we wtorek przyjmie ślubowania sędziowskie.

Paweł Mucha: Nie ma kolizji

Zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha powiedział, że zaprzysiężenie sędziów Sądu Najwyższego przez Andrzeja Dudę będzie realizacją przepisów prawa.

Prezydencki minister odniósł się w radiowej Jedynce do opinii, że powołanie sędziów może kolidować z niedawnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu postępowań dotyczących nominacji sędziów do Sądu Najwyższego.

"Sądy nie zmieniają ustawy i nie mogą wchodzić w procedurę zmiany ustawy" - tłumaczył w "Sygnałach dnia" Paweł Mucha. "Mamy sytuację taką: weryfikowane przez KRS uchwały trafiają do prezydenta. Jest procedura określona w przepisie 179. Konstytucji - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje sędziów. Jeżeli pan prezydent podejmie taką decyzją, a nie jest tajemnicą, że Andrzej Duda planuje taką aktywność, to mamy powołanie sędziów" - dodał Paweł Mucha.