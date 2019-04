Minister edukacji staje się potężnym wizerunkowym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości w kampanii do europarlamentu - przyznają nieoficjalnie politycy partii rządzącej w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim. Choć Anna Zalewska jest "jedynką" w okręgu dolnośląsko-opolskim, to dotychczas jej kampania jest niemal niezauważalna, co irytuje jej kolegów z listy.

Szefowa MEN została odsunięta w cień także podczas rozmów z nauczycielami. Podobnie będzie podczas dzisiejszych negocjacji w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", bo Anna Zalewska działa na związkowców jak płachta na byka. Nauczyciele mówią, że minister od lat prowadziła z nimi monolog, a nie dialog.

Z informacji Patryka Michalskiego wynika, że wybór Zalewskiej na "jedynkę" to element porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim za to, że zgodziła się zostać minister edukacji i twarzą reformy edukacji.

Teraz nie budzi ona szczególnej sympatii ani w regionie, ani w rządzie. Jeden z bliskich współpracowników premiera w nieoficjalnej rozmowie mówił dziennikarzowi RMF FM, że z chęcią - już teraz - pomógłby minister spakować walizki do Brukseli.

W świetle kamer, przy włączonych mikrofonach niektórzy politycy PiS nazywają Zalewską najlepszym ministrem od lat, w szczerych rozmowach nie słychać takich pochwał.

