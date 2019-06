- Wielu moich kolegów już podjęło decyzję, że wystartuje do Senatu. Ja jej jeszcze nie podjąłem, ale nie wykluczam tego - mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim.

Zdjęcie Jacek Karnowski /Jan Bielecki /East News

Nad startem w jesiennych wyborach parlamentarnych zastanawia się prezydent Sopotu Jacek Karnowski:

Reklama

- Ważę tą decyzję. To jest bardzo trudna dla mnie decyzja, dlatego że rok temu z dużym poparciem wygrałem po raz kolejny wybory w Sopocie. Nie wykluczam, bo sytuacja jest naprawdę ekstraordynaryjna, sytuacja jest krytyczna i dlatego być może trzeba poświęcić kapitalną pracę dla swojej społeczności lokalnej - obojętnie, gdzie by to było w Polsce - mówi dziennikarzowi RMF Karnowski.

Według Jacka Karnowskiego, samorządowcy wystartują w wyborach parlamentarnych tam, gdzie opozycji dotychczas nie udało się zdobyć mandatów.