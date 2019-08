Udaremniono przemyt odpadów z Niemiec do Polski. Ciężarówkę ze śmieciami zatrzymano na autostradzie A1 w Zabrzu. Samochód czeka teraz na odesłanie go do Niemiec.

W ciężarówce były dwie warstwy odpadów. Z dokumentów wynikało, że w aucie przewożone są śmieci, które mogą być przetworzone na paliwo alternatywne. I tak w istocie było, tyle że te legalne śmieci to była jedynie warstwa zewnętrzna. Pod nią natomiast znajdowała się kolejna warstwa, tym razem już ukrytych nielegalnych odpadów komunalnych.

Transport miał trafić do jednej ze śląskich firm wytwarzających alternatywne paliwa.

Kontrola ciężarówki na autostradzie nie była przypadkowa, bo policjanci już wcześniej zdobyli informacje o nielegalnym transporcie.

Autor: Marcin Buczek