Przy ciele mężczyzny wyłowionym w niedzielę z Warty w Obornikach (woj. wielkopolskie) znaleziono dowód osobisty na nazwisko Michał Rosiak. 19-letni student Politechniki Poznańskiej zaginął w nocy z 17 na 18 stycznia.

Wczoraj tuż po południu w Warcie płynącej przez Oborniki przypadkowa osoba zauważyła zwłoki mężczyzny. Przy zmarłym znaleziono dowód osobisty na nazwisko Michał Rosiak.

"Krewni Michała Rosiaka mają dziś zidentyfikować znalezione wczoraj w Warcie ciało" - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Po pojawieniu się informacji o znalezieniu zwłok, już wczoraj na stronie biura detektywistycznego, które na prośbę rodziców szukało zaginionego Michała Rosiaka, pojawiło się zdjęcie 19-letniego studenta Politechniki Poznańskiej.

Michał Rosiak zaginął z 17 na 18 stycznia po wyjściu z nocnego klubu na Starym Rynku, gdzie bawił się z trzema kolegami. 19-latek udał się w stronę poznańskiej Cytadeli. Wiadomo, że dotarł na przystanek w pobliżu dworca Poznań Garbary, gdzie o godz. 1.36 uchwyciła go kamera nocnego autobusu. Nie wiadomo, co działo się później. Jedna z teorii dotyczących jego zaginięcia zakłada, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Za przystankiem jest skarpa, z której student mógł spaść do Warty.

