"Zadbajmy o to, żeby dziś odpocząć i nawadniać nasz organizm" - podpowiada ratownik medyczny Michał Kleczewski przed zbliżającym się skokiem ciśnienia. Synoptycy przewidują, że w poniedziałek wskazania barometrów mogą sięgnąć nawet 1050 hektopaskali. Tak wysokie ciśnienie zdarza się tylko raz na kilka albo nawet kilkanaście lat.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Adam Staskiewicz/ /East News

Według prognoz synoptyków, na Suwalszczyźnie wartość ciśnienia zredukowanego do poziomu morza może sięgnąć 1042 hPa, a na południowym zachodzie nawet 1046-1048 hPa, przy czym część modeli prognostycznych zakłada możliwość osiągnięcia wartości 1050 hPa.

Reklama

"Część osób może zaobserwować u siebie takie objawy jak pogorszenie samopoczucia, ból głowy, ból stawów, zawroty głowy, podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego, zmęczenie i znużenie" - podkreśla ratownik medyczny Michał Kleczewski.

"Zadbajmy o odpowiednie nawodnienie i odpoczynek. Zdrowa osoba powinna w ciągu dnia przyjąć 2-3 litry wody. Większość z nas o tym zapomina, a to zwiększa ryzyko dolegliwości. Dobrym pomysłem jest też pójście dziś wcześniej spać. Relaks jest zalecany w tym przypadku" - dodaje.

"Gdy pojawią się dolegliwości, warto skontrolować wartość ciśnienia tętniczego, ewentualnie skonsultować się z lekarzem rodzinnym" - dodaje w rozmowie z RMF FM Michał Kleczewski.

"Rekord sprzed 23 lat raczej nie zostanie pobity"

Rekordowe ciśnienie odnotowano w grudniu 1997 w Suwałkach - było to 1054 hPa i jest to najwyższa wartość w powojennej Polsce.

"Nie czeka nas oczywiście pogodowa katastrofa, ale tak znaczny wzrost ciśnienia zdecydowanie może wpłynąć na nasze samopoczucie" - czytamy w komunikacie IMGW.

"W całej Polsce szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego i związany z tym wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu może powodować nadmierne pobudzenie układu nerwowego człowieka, przyczyniając się do wystąpienia trudności z koncentracją uwagi, szczególnie na zachodzie Polski. W bodźcowym środowisku szybko rozbudowującego się wyżu niekorzystnie na organizm człowieka będzie oddziaływać także duże zachmurzenie i wysoka wilgotność powietrza, zwłaszcza rano, kiedy to mogą również wystąpić mgły i zamglenia. W ciągu dnia utrzymujące się bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne, zwłaszcza na południu Polski, może przyczyniać się do pogorszenia sprawności psychofizycznej. U wielu osób, zwłaszcza podatnych na bodźce meteorologiczne, może wystąpić ogólne osłabienie, pogorszenie samopoczucia, zmęczenie i zdenerwowanie. U meteoropatów dolegliwości bólowe mogą ulec nasileniu" - informuje IMGW.

Michał Dobrołowicz



Opracowanie: Joanna Potocka