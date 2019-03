Bez efektu zakończyło się wczorajsze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie protestu nauczycieli. Jak dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski, nie ustalono żadnych konkretnych działań, które mogłyby nie dopuścić do strajku nauczycieli. Do spotkania doszło z inicjatywy Andrzeja Dudy. Kancelaria prezydenta nie komentuje spotkania.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki opuszcza Pałac Prezydencki po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą / Tomasz Gzell /PAP

Nic nie wskazuje, że rząd położy nową propozycję na stole. To raczej będzie spotkanie, na którym rząd zamierza przekonywać związki zawodowe, że dostają większą podwyżkę niż w poprzednich latach - w trzy lata 16 proc. - oraz, że na więcej nie ma.

"Rosną te wynagrodzenia. Wcześniej nie rosły. Można dyskutować o mechanizmach, o tempie. 0 proc. a 16 proc. - zdecydowanie 'zero' działa na niekorzyść Platformy i pana Broniarza" - mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Kopcińska celowo wymienia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza, bo jak twierdzi - nie zadbał o podwyżki za poprzedniego rządu, a teraz szantażuje dzieci i rodziców.

To też nie jest dobra wróżba przed rozmowami, do których ma dojść 25 marca, w poniedziałek. Tym bardziej, że na spotkanie ze związkami nie wybiera się premier. A to właśnie rozmowy z Mateuszem Morawieckim domagają się nauczyciele.

Mariusz Piekarski