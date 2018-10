RMF: Rozpoczynają się negocjacje w sprawie PLL LOT

O poranku wszystkie rejsy LOT-u z warszawskiego Okęcia wystartowały planowo. Kilkaset metrów od lotniska, w siedzibie Polskich Linii Lotniczych rozpoczynają się negocjacje pilotów i stewardess z zarządem firmy.

Zdjęcie Strajk związkowców z PLL LOT / Leszek Szymański /PAP

Cześć pracowników LOT-u w piątek zawiesiła trwający dziewięć dni strajk. Wśród postulatów, które dziś pojawią się na negocjacyjnym stole, jest przywrócenie do pracy zwolnionych liderów związkowych, cofnięcie wypowiedzeń 67 pracowników, którzy brali udział w strajku oraz zrezygnowanie z obciążenia ich kosztami odwołanych lotów. To te najpilniejsze postulaty.

Reklama

Aby w ogóle mogło dojść do negocjacji, konieczne było wyłączenie z nich prezesa LOT-u. Strajkujący pracownicy domagali się jego odwołania i nie chcieli z nim rozmawiać. Negocjacje w imieniu LOT-u poprowadzi Bartosz Piechota, tymczasowy członek zarządu firmy.

To, że strony w ogóle usiądą dziś do stołu, to przełom, ale kryzys w LOT nie jest jeszcze zakończony. Formalnie strajk zawieszono dziś do godz. 14. Jeśli nie będzie porozumienia, wtedy pracownicy mogą wrócić do protestu.