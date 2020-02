Boeing 737 Polskich Linii Lotniczych LOT o godzinie 9 lądował z uszkodzoną oponą i w asyście wszystkich służb lotniskowych na warszawskim lotnisku Chopina.

Zdjęcie Samolot LOT-u lądował z uszkodzoną oponą na warszawskim lotnisku Chopina /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Chodzi maszynę LOT-u, która startując o 6:35 naszego czasu z Tel Awiwu, uszkodziła jedną z sześciu opon podwozia.

Podczas lotu do Warszawy technicy przeprowadzili diagnostykę wszystkich układów samolotu - podobne usterki, choć zdarzają się niezwykle rzadko - przewidziane są przez producenta i nie uniemożliwiają bezpiecznego lądowania. Tak też się stało - samolot wylądował dokładnie o 9:00 na lotnisku Chopina, do którego podejście zostało na czas lądowania oczyszczone z innych podchodzących do pasa maszyn.

Boeing wylądował w prewencyjnej asyście wszystkich lotniskowych służb, odpowiadających za bezpieczeństwo.

Żadnemu ze 154 pasażerów i 6 członków załogi nic się nie stało, wszyscy opuścili już samolot, a ruch na lotnisku odbywa się już według planu.

