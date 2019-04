​Skutki strajku nauczycieli widać także przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niektórzy pracownicy resortu zdecydowali się zabrać ze sobą swoje dzieci - informuje RMF FM.

Zdjęcie Ministerstwo Edukacji Narodowej; Zdj. ilustracyjne /Bartosz Krupa /East News

Rzeczniczka ministerstwa powiedziała, że nie ma przepisów, które by tego zabraniały. Jednocześnie nie chce się odnieść do tego, czy ma to bezpośredni związek z trwającym strajkiem, ale wydaje się to logiczne.

Reklama





Tuż po godz. 8.00 do pracy przyjechał wiceminister edukacji Maciej Kopeć, który nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań.

Nie wiadomo też, czy Anna Zalewska jest w tej chwili w resorcie. Jej rzeczniczka powiedział, że dopiero zaczyna pracę, w związku z tym musi się dopiero spotkać z panią minister i ustalić, czy Anna Zalewska zamierza dzisiaj zabrać w ogóle głos.

Niedzielne rozmowy rządu ze związkowcami zakończyły się fiaskiem. Porozumienie podpisała tylko oświatowa Solidarność. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych wezwały do strajku.