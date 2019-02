Minister Łukasz Szumowski ma znaleźć rozwiązanie, jak poprawić kondycję szpitali powiatowych. Jak ustalił reporter RMF FM, szef resortu zdrowia został wezwany w ubiegłym tygodniu do centrali PiS na Nowogrodzkiej na spotkanie ze starostami tej partii i dyrektorami szpitali. Głównym tematem rozmów było niedofinansowanie szpitali.

Zdjęcie Minister Łukasz Szumowski /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /East News

W szpitalach powiatowych może brakować w sumie nawet miliard złotych. Chodzi o rosnące koszty funkcjonowania placówek - przede wszystkim związane z podwyżkami obiecywanymi kolejnym grupom zawodowym.

Reklama

Zdaniem dyrektorów szpitali, minister zdrowia godzi się na kolejne podwyżki, ale szpitale nie mają z czego potem ich sfinansować. Do tego dochodzi wzrost płacy minimalnej, co np. zwiększa koszty usług świadczonych dla szpitali, sprzątania, pralni czy cateringu.

- Istotnym kosztem wyceny tej działalności są koszty osobowe. Jeżeli one wzrosły, to również wycena powinna wzrosnąć, tak aby pokryć rzeczywiste koszty świadczenia tej pomocy - mówi Krzysztof Żochowski, dyrektor szpitala w Garwolinie i co ważne, radny PiS na Mazowszu. Jak mówi, wyceny niekotowatych świadczeń muszą wzrosnąć, by zbilansować budżety małych powiatowych szpitali. Inaczej czeka je zapaść.

Dotychczasowe rozmowy z ministrem nie przyniosły efektu. Kolejne - w połowie lutego.

Szumowski: Nowa wycena od marca

Od marca można spodziewać wyższych wycen świadczeń w szpitalach - tak w rozmowie z reporterem RMF mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dyrektorzy szpitali domagają się 15-procentowej podwyżki wycen.

Minister Szumowski zapewnia, że wzrosną wyceny na oddziałach, które najbardziej ciążą na finansach szpitali. - Elementy, które dotykają właśnie szpitali powiatowych, czyli internę, chirurgię, izbę przyjęć SOR-y. Tutaj na pewno będziemy robili finansowe ruchy. Obiecałem, że od 1 marca zwiększenie wycen będzie i ono będzie, a wysokość podwyżki ustalimy podczas rozmów - dodaje.

Przekonuje też, że słaba kondycja finansowa szpitali powiatowych to efekt zbyt niskich ryczałtów, które zaproponowano szpitalom wprowadzając rok temu sieć szpitali. One też według ministra muszą być podniesione.